В судейской системе Карелии произошли кадровые изменения

Совет судей Карелии утвердил новые назначения и обсудил грядущие мероприятия В Карелии состоялось заседание Совета судей республики, на котором были приняты кадровые решения, касающиеся состава органов судейского сообщества.
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