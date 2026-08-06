iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

NASA собрало корабль Orion для Artemis III: подготовка миссии идёт быстрее предыдущего запуска

NASA собрало корабль Orion для Artemis III: подготовка миссии идёт быстрее предыдущего запуска

Корабль уже получил объединённые жилой и служебный модули, сборка ракеты SLS ускорилась на несколько месяцев благодаря повторному использованию оборудования и компонентовNASA сообщило о завершении одного из ключевых этапов подготовки миссии Artemis III: 30 июля в Космическом центре имени Кеннеди были состыкованы экипажный и служебный модули корабля Orion.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии