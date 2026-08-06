NASA собрало корабль Orion для Artemis III: подготовка миссии идёт быстрее предыдущего запуска

Корабль уже получил объединённые жилой и служебный модули, сборка ракеты SLS ускорилась на несколько месяцев благодаря повторному использованию оборудования и компонентовNASA сообщило о завершении одного из ключевых этапов подготовки миссии Artemis III: 30 июля в Космическом центре имени Кеннеди были состыкованы экипажный и служебный модули корабля Orion.
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