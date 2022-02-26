Совет World Athletics рассмотрит статус ВФЛА на заседании 9-10 марта

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заседании, которое пройдет с 9 по 10 марта.
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- Валльмарк и Нордстрем расторгли контракты с ЦСКА по собственной инициативе. Они выплатили клубу компенсацию
- Сборная России будет тренироваться в форме от adidas на мартовском сборе
Свежие комментарии