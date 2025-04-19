На Большой Подьяческой задержан подозреваемый в наркоторговле

Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений 17 апреля 2025 года в 21:00 оперативниками уголовного розыска и сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков Главка в ходе реализации оперативной информации возле дома 10 по Большой Подьяческой улице был задержан неработающий 36-летний местный житель.