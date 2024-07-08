В Москве задержаны мигранты из Узбекистана за изнасилование девушки

В Москве задержаны трое граждан Узбекистана по обвинению в изнасиловании девушки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, сегодня в суд планируется направить ходатайство об их аресте.
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