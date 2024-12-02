Белый дом окончательно подтвердил позицию по передаче ядерного оружия Украине: главное за сутки

МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал передачу Украине ядерного оружия, Минобороны России рассказало о рядовом, который помог уничтожить группу диверсантов ВСУ, а в Германии заявили, что ситуация для Украины является критической.