Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Спускаться с самолета может быть будет по стремянке или вообще по старой деревянной лестнице т.к. Шольцу еще повезло ...Госдеп: Блинкен в...
  • Владимир Петров
    Дебил этот Хейбати.Ринг-герл Андриан...
  • Eduard
    Набейте ему рыло алкашу!В Казани мужчина ...

WP: сенат США одобрил продление закона о слежке спецслужб за иностранцами

WP: сенат США одобрил продление закона о слежке спецслужб за иностранцами

Американский сенат поддержал продление на два года действие раздела 702 закона США о слежке, который позволяет специальным службам проводить электронное наблюдение за иностранцами вне территории Соединенных Штатов, этот закон считается одним из самых ценных инструментов американских спецслужб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх