WP: сенат США одобрил продление закона о слежке спецслужб за иностранцами

Американский сенат поддержал продление на два года действие раздела 702 закона США о слежке, который позволяет специальным службам проводить электронное наблюдение за иностранцами вне территории Соединенных Штатов, этот закон считается одним из самых ценных инструментов американских спецслужб.
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