RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 339 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Правильно,иначе от Грузии ничего не останется! Западу глубоко наплевать на грузинский народ,ему хочется руками грузин...Основатель «Грузи...
  • Георгий Михалев
    Да, похоже, от иранских террористов можно ожидать что угодно.CNN: США получили...
  • Георгий Михалев
    Молодцы!!! Продолжайте в том же духе.Израиль заявил об...

Учёные нашли на Луне пещеру, способную защитить людей от суровых условий космоса

Учёные нашли на Луне пещеру, способную защитить людей от суровых условий космоса

Учёные нашли доказательства существования на Луне пещеры, которая могла бы защитить людей от суровых условий космоса и стать базой для проживания человека, говорится в результатах исследования в научном журнале Nature.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх