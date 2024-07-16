Учёные нашли на Луне пещеру, способную защитить людей от суровых условий космоса

Учёные нашли доказательства существования на Луне пещеры, которая могла бы защитить людей от суровых условий космоса и стать базой для проживания человека, говорится в результатах исследования в научном журнале Nature.
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