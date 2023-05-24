Военное обозрение

3 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Федоров
    "Глава СВР посоветовал англосаксам убираться ..."  откуда у нас берутся такие мудрые главы? Вот так и живём!Глава СВР посовет...
  • Валентин Воробьев
    А фигушки они там захватятАмериканский воен...
  • Николай Кучков
    Когда же конец этой сучке будет!!?Хиллари Клинтон: ...

The Washington Times: Демократы в США прилагают все усилия для уничтожения среднего класса

The Washington Times: Демократы в США прилагают все усилия для уничтожения среднего класса

Политика американских демократов и конкретно администрации Джо Байдена уже не первый год вызывает критику в американском обществе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх