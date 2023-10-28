Постпред РФ в Вене Ульянов: потребности в визите МАГАТЭ в Россию пока нет

Потребности в визите представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в РФ на данный момент нет, Москва организует его, как только появится необходимость, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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