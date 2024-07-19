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NYT: Харрис проведет переговоры с крупными спонсорами демократов

Американский вице-президент Камала Харрис проведет встречу с основными спонсорами Демократической партии на фоне растущих призывов среди демократов к действующему президенту Соединенных Штатов Джо Байдену выйти из предвыборной гонки.

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