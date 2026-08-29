МИД Турции критикует Нетаньяху за геноцид и региональное вмешательство

Министерство иностранных дел Турции осудило израильские власти за критику президента Эрдогана, обвинив их в геноциде в Газе и дестабилизации региона.
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