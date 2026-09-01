Джек Грилиш вновь арендуется "Эвертоном" до конца сезона

Джек Грилиш снова арендован "Эвертоном" у "Манчестер Сити" до конца сезона. В прошлом году он также выступал за ливерпульский клуб, отметившись двумя голами в 22 матчах.
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