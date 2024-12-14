Врач Белоусова дала совет россиянкам, не планирующим детей в ближайшее время

Репродуктолог предупредила женщин, не планирующих беременность. Акушер-гинеколог и репродуктолог Европейского медицинского центра Надежда Белоусова рассказала, как увеличить шансы забеременеть после 35 лет.
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