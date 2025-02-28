Подписание сделки между США и Украиной по ресурсам отменено

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне закончились ссорой: американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева "нет сильных карт".
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