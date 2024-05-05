Около 60 тысяч человек остались без света из-за снегопадов на Урале

Скриншот видео Последствия мощных снегопадов продолжают ликвидировать на Урале. В некоторых населенных пунктах Свердловской области больше суток нет электроэнерги, в общей сложности это 60 тысяч абонентов.
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