Девушки в хиджабах, которые разворовали мемориал никак не ответят: Их нашли но сделать ничего не могут

В посёлке Свердловский Щёлковского района Московской области произошла трагедия. Мужчина ушел из жизни в дорожно-транспортном происшествии, обстоятельства которого до сих пор вызывают вопросы у местных жителей.
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