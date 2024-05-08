В УМВД России на комплексе «Байконур» сотрудники полиции совместно с ветеранами провели «Уроки мужества»

В преддверии 79-й годовщины Победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне в Музее истории УМВД России на комплексе «Байконур» сотрудники полиции совместно с ветеранами Управления провели уроки мужества для учеников школ города.