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Закон, порядок, государство

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В УМВД России на комплексе «Байконур» сотрудники полиции совместно с ветеранами провели «Уроки мужества»

В преддверии 79-й годовщины Победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне в Музее истории УМВД России на комплексе «Байконур» сотрудники полиции совместно с ветеранами Управления провели уроки мужества для учеников школ города.

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