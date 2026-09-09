В России составят черный список подставных налогоплательщиков

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство внутренних дел (МВД) работают над созданием федерального реестра подставных лиц, которых бизнес использует для ухода от уплаты налогов.
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