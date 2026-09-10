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Latin America’s economic saga: Low growth and high uncertainty in 2026

Latin America has lived through a long economic odyssey marked by cycles of boom and bust, with recurring promises of transformation that have not kept pace with the progress the region needs.

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