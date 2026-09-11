Украина: Власти Кировоградской области объявили, что комендантский час в регионе будет действовать каждую ночь с 01:00 до 05:00 (22:00-02:00 по Гринвичу) с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления.
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