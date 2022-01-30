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Елизавета Жук о питании в олимпийской деревне: «Есть все, что нужно для спортсменов. Салатный бар, рыба, фрукты»

Чешская фигуристка Елизавета Жук, выступающая в парном катании с Мартином Бидаром, поделилась впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Пекине.

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