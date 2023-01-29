Киберспортивный клуб Солтмурада Бакаева распустил составы по CS:GO и PUBG Mobile

Киберспортивный клуб Солтмурада Бакаева расстался с составами по CS:GO и PUBG Mobile. «Сегодня мы вынуждены попрощаться с двумя сильными и перспективными составами по CS GO и PUBG Мobile, по причинам не имеющих отношения к уровню игры участников.