Киберспортивный клуб Солтмурада Бакаева распустил составы по CS:GO и PUBG Mobile

Киберспортивный клуб Солтмурада Бакаева расстался с составами по CS:GO и PUBG Mobile. «Сегодня мы вынуждены попрощаться с двумя сильными и перспективными составами по CS GO и PUBG Мobile, по причинам не имеющих отношения к уровню игры участников.
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