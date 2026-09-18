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ИА Регнум

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Путин предложил мужчине купить подарок жене на деньги, сэкономленные на ЖКУ

Путин предложил мужчине купить подарок жене на деньги, сэкономленные на ЖКУ

Президент России Владимир Путин 18 сентября предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину купить подарок жене на деньги, которые были сэкономлены в рамках социальной газификации.

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