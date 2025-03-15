А им самим не страшно? 150 тысяч мигрантов незаконно легализовали в Санкт-Петербурге

Evgenija Palette

И надо гнать из наших ветвей власти всех древних дедов и бабок... Уже идет процесс ОБРАТНОГО РАЗВИТИЯ - мужики становятся бабами, а бабы мужиками (так "шутят" гормоны), а эти "законодатели" всё сидят законы сочиняют... Какие им тут усилия по борьбе с мигрантами. ( Лишь бы не трогали)... Вон, в Израиле - исполнилось 70 лет, всё! Домой! Верблюжье кислое молоко пить для здоровья. И будь ты, хоть Нобелевским лауреатом, НИКТО И НИЧТО НЕ ПОМОЖЕТ... ДОМОЙ! НА ПОЛАТИ!... А эти, блин сидят... уже без слез смотреть нельзя, а все сидят...