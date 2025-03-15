Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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А им самим не страшно? 150 тысяч мигрантов незаконно легализовали в Санкт-Петербурге

А им самим не страшно? 150 тысяч мигрантов незаконно легализовали в Санкт-Петербурге

Пока одни наши соотечественники, чьи города уже превратились в этнические анклавы, стонут от нашествия пришлых агрессивных людей, заполонивших их некогда уютные и безопасные дворы и улицы, другие занимаются легализацией незаконно находящихся в России иностранцев за деньги.

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Комментарии
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Evgenija Palette
И надо гнать из наших ветвей власти всех древних дедов и бабок... Уже идет процесс ОБРАТНОГО РАЗВИТИЯ - мужики становятся бабами, а бабы мужиками (так &quot;шутят&quot; гормоны), а эти &quot;законодатели&quot; всё сидят законы сочиняют... Какие им тут усилия по борьбе с мигрантами. ( Лишь бы не трогали)... Вон, в Израиле - исполнилось 70 лет, всё! Домой! Верблюжье кислое молоко пить для здоровья.  И будь ты, хоть Нобелевским лауреатом, НИКТО И НИЧТО НЕ ПОМОЖЕТ... ДОМОЙ! НА ПОЛАТИ!... А эти, блин сидят... уже без слез смотреть нельзя, а все сидят...
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