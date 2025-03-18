Какую пенсию получает легендарный футболист СССР. Ему помогает справляться дочь

Но Пахомов не жалуется.Леонид Пахомов — один из самых ярких советских защитников 1960-х и 1970-х, а для «Торпедо» и вовсе легендарный! В московском клубе он провел 10 лет (304 матча в чемпионатах СССР и два гола), помог ему дважды выиграть Кубок СССР и взять бронзу чемпионата, однажды попал в список 33 лучших футболистов сезона, а доигрывал уже в статусе капитана команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мисс Россия пристыдила москвичей после переезда в столицу: «Для меня было таким удивлением…»
- «Надо относиться к вере каждого так, как бы ты хотел, чтобы относились к твоей». Футболист Мохаммад — о религии
- Меткое наблюдение Омара Хайяма: мудрец еще 1000 лет назад указал, перед чем беззащитен любой человек
Свежие комментарии