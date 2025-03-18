Какую пенсию получает легендарный футболист СССР. Ему помогает справляться дочь

Но Пахомов не жалуется.Леонид Пахомов — один из самых ярких советских защитников 1960-х и 1970-х, а для «Торпедо» и вовсе легендарный! В московском клубе он провел 10 лет (304 матча в чемпионатах СССР и два гола), помог ему дважды выиграть Кубок СССР и взять бронзу чемпионата, однажды попал в список 33 лучших футболистов сезона, а доигрывал уже в статусе капитана команды.