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The Eurasia Daily news agency

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In rhyme: Miroshnik said a rhyme about Sibiga and his mouth

In rhyme: Miroshnik said a rhyme about Sibiga and his mouth

Kiev is cynically lying about the situation in Alyoshki. And the head of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Andriy Sibiga is lying more than others, the Ambassador-at-large of the Russian Foreign Ministry Rodion Miroshnik told RIA " Novosti".

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