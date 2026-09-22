Kiev is cynically lying about the situation in Alyoshki. And the head of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Andriy Sibiga is lying more than others, the Ambassador-at-large of the Russian Foreign Ministry Rodion Miroshnik told RIA " Novosti".
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