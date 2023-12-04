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Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья для призывников

Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья для призывников

Минобороны России выступило с предложением внести изменения к «организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», учитывая опыт спецоперации.

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