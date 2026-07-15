В НовГУ рассказали, как провинция переживала смерть императора и Крымскую войну

В 1855 году скончался император Николай I, а на южных рубежах империи полыхала Крымская война. В условиях жесткой цензуры региональная пресса оказалась перед сложной задачей: рассказать о потрясениях, не сказав ничего лишнего.
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