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Газета.ру

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В НовГУ рассказали, как провинция переживала смерть императора и Крымскую войну

В НовГУ рассказали, как провинция переживала смерть императора и Крымскую войну

В 1855 году скончался император Николай I, а на южных рубежах империи полыхала Крымская война. В условиях жесткой цензуры региональная пресса оказалась перед сложной задачей: рассказать о потрясениях, не сказав ничего лишнего.

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