7 февраля в Ильиногорске Володарского района Нижегородской области была запущена новая производственная линия по производству геотекстиля

Группа компаний «ГеоСМ» ввела в эксплуатацию вторую скоростную линию по производству геотекстильного полотна в Ильиногорске Нижегородской области.
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