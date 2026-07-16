Физик Юрасов посоветовал не прикасаться к батареям и трубам во время грозы

Физик Алексей Юрасов поделился рекомендациями, как обезопасить себя во время грозы. Большую часть тяжелых травм в это время вызывают шаговое напряжение и распространение электротока по земле, металлическим конструкциям или коммуникациям, сообщила «Газета.
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