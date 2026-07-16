360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

Физик Юрасов посоветовал не прикасаться к батареям и трубам во время грозы

Физик Юрасов посоветовал не прикасаться к батареям и трубам во время грозы

Физик Алексей Юрасов поделился рекомендациями, как обезопасить себя во время грозы. Большую часть тяжелых травм в это время вызывают шаговое напряжение и распространение электротока по земле, металлическим конструкциям или коммуникациям, сообщила «Газета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии