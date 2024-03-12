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Получившего компенсацию за увольнение в €4,5 млн француза обязали вернуть деньги

Получившего компенсацию за увольнение в €4,5 млн француза обязали вернуть деньги

Global Look Press/Ernesto Arbitraggio/ZUMAPRESS.com Высокий суд Франции обязал банкира Бертрана Лавиня вернуть 4,5 миллиона евро (4,9 млн долларов), ранее присужденных ему в качестве компенсации за незаконное увольнение из банка BNP Paribas.

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