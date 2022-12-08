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«Мы договариваемся с Хасбиком. Это будет ######». Goody о трансферах «Козлов» на третий сезон МФЛ

Президент «Козлов» Goody рассказал о трансферах команды на третий сезон Winline Медиалиги. – Это ######.

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