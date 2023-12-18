Полиция выясняет, как произошло страшное лобовое ДТП с фурой в Ленобласти

В Ленинградской области столкнулся MAN и две иномарки, есть погибший.Полиция Петербурга и Ленобласти начала проверку смертельного ДТП на 143 километре трассы "Сортавала", которое произошло в воскресенье, 17 декабря, около 16 часов.
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