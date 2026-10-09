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МОСИНФОРМ

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«Московская безопасность» напомнила, как подготовить дачу к зиме

«Московская безопасность» напомнила, как подготовить дачу к зиме

Перед отъездом с дачи до следующего сезона необходимо подготовить дом к зиме. Если электричество в холодное время года не понадобится, следует проверить, не остались ли электроприборы включенными в розетки, и полностью отключить питание.

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