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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Джонс: «Дана Уайт подарил мне «Бентли», когда мне было 25 лет. Он хотел, чтобы я подписал контракт на бой с Джексоном или Мачидой»

Джон Джонс  рассказал о дорогом подарке от Даны Уайта . «Дана подарил мне «Бентли», когда мне было, кажется, 25 лет.

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