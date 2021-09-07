Космонавт Олег Новицкий будет участвовать в сентябрьских выборах с орбиты онлайн

Благодаря онлайн-голосованию участвовать в выборах может любой человек даже из космоса Олег Новицкий гражданин Москвы, который сейчас находится на Международной космической станции, отправил заявку на участие в онлайн-голосовании на выборах.
Благодаря онлайн-голосованию участвовать в выборах может любой человек даже из космоса Олег Новицкий гражданин Москвы, который сейчас находится на Международной космической станции, отправил заявку на участие в онлайн-голосовании на выборах.
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