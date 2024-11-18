Трудно быть президентом Америки…

Дональд Трамп не спешит озвучивать свой план урегулирования кризиса на Украине. В мире по этому поводу высказываются различные суждения, в том числе говорят о том, что он не склонен делать этого до инаугурации.
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