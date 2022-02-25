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Демар Дерозан исполнил ключевой бросок и набрал 37 очков в матче с «Атлантой»

Защитник «Чикаго» Демар Дерозан помог команде одержать победу над «Атлантой» (112:108). Дерозан исполнил ключевой бросок с фолом при счете 107:108 за 15 секунд до сирены.

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