Жители и представители организаций СЗАО могут до 6 ноября выдвинуть кандидатов или самостоятельно подать заявку на участие в конкурсе общественного признания «Достояние».
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