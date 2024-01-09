Обнаружена четкая связь между аутоиммунными заболеваниями и послеродовой депрессией

Женщины с аутоиммунными заболеваниями чаще страдают депрессией во время беременности и после родов, сообщает новое исследование Каролинского института (Швеция), опубликованное в журнале Molecular Psychiatry.
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