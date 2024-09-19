Кошмарный полет в США: Самолет компании Delta Airlines разгерметизировался

Пассажиры рейса 1203 авиакомпании Delta Air Lines, который выполнял самолет Boeing 737-900, столкнулись с неприятным сюрпризом, приземлившись обратно в Солт-Лейк-Сити через несколько минут после взлета из-за проблемы с герметизацией, сообщает Le Figaro.
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