В РФ продлят бесплатный проезд для электрокаров

В России приняли решение продлить бесплатный проезд по трассам для водителей электрокаров. Электрические автомобили плавно начинают набирать обороты по популярности: машины, не использующие в качестве топлива бензин позволяют снизить нагрузку на природу.
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