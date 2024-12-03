Трамп отправится в Париж на открытие собора Нотр-Дам после реставрации

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что в субботу отправится в Париж для участия в церемонии открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери.
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