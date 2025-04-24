ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ: СЛУЧИТСЯ ЧУДО?

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ: СЛУЧИТСЯ ЧУДО?

ZA ПРАVДУ Возможно (не очень верим, но просто смотрим на происходящее) впервые за долгие годы Мавзолей Ленина не будет задрапирован на празднование дня Победы.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Леша-Тан продолжает брехать, не снижая градуса пропиндоской пропаганды)))
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3 час.
Александр Попов
Лехаим Танненберг опять на анализы исходит.
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3 час.
vagas Karlito
Есть простое решение! Кому не нравиться стоять  на трибуне Мавзолея пусть сидят на лавочках перед ним! А драпировать зачем!?)
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1 час.
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