Российский рынок делового туризма отражает глобальные тренды

По данным компании «Аэроклуб», лидера рынка делового туризма и ведущего поставщика ИТ-решений для отрасли, в первом квартале 2025 года спрос на командировки по России сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года.
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