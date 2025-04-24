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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Российский рынок делового туризма отражает глобальные тренды

Российский рынок делового туризма отражает глобальные тренды

По данным компании «Аэроклуб», лидера рынка делового туризма и ведущего поставщика ИТ-решений для отрасли, в первом квартале 2025 года спрос на командировки по России сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года.

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