Денис Мантуров посетил промышленные предприятия в Зеленограде

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров совместно с министром правительства Москвы Анатолием Гарбузовым совершили рабочую поездку в Зеленоград, где ознакомились с деятельностью ведущих промышленных предприятий, расположенных на территории ОЭЗ «Технополис Москва» .
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