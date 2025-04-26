Денис Мантуров посетил промышленные предприятия в Зеленограде

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров совместно с министром правительства Москвы Анатолием Гарбузовым совершили рабочую поездку в Зеленоград, где ознакомились с деятельностью ведущих промышленных предприятий, расположенных на территории ОЭЗ «Технополис Москва» .