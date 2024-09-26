Рубль пытается укрепляться. Курсы доллара и евро на 26 сентября

Российский рубль подорожал к американской валюте, но уступил евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 26 сентября 2024 года, составляет 92,3880 рубля (92,8622 рубля накануне), официальный курс евро — 103,4758 рубля (предыдущий показатель — 103,4100 рубля).
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