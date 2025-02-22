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Российские войска ударили по крупному логистическому центру ВСУ

Российские войска ударили по крупному логистическому центру ВСУ

Крупный логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, чьи слова приводит РИА Новости.

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