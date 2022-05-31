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Русский прогноз погоды вызвал овации зрителей: В Бразильской АССР - плюс 29 градусов

Русский прогноз погоды вызвал овации зрителей: В Бразильской АССР - плюс 29 градусов

В Сети появилось видео необычного прогноза погоды в России. Его автор заявляет, что в Бразильской АССР и Чилийском автономном округе будет плюс 29 градусов.

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